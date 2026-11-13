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Resmi İlanlar T.C.SAMSUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C.SAMSUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.SAMSUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)

ESAS NO : 2024/25 Tereke

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA
VE BİSATI USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

MAHKEMESİ : Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/25 Tereke, 2025/7 karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfyiesine ilişkin karar.

MURİS UĞUR GÜÇER-(T.C.42712898988) -Yaşar ve Sevim oğlu, 1980 d.lu, 15/06/2021 tarihinde vefat eden, Samsun ili Canik İlçesi Yenimahalle mah. Nüfusuna kayıtlı.

Murisin terekesi İİK 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.

Karar gereğince Müflisin tasfiyesine başlanıldığı, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken alacak kaydı masaya kayıt harcını (başvurma harcı) 1.206,00 TL yatırarak, alacak ve faizin ayrı ayrı tasfiye memurluğumuza bilgi verilmesi, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 218 maddesi gereğince TEBLİĞ ve İLAN olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02593065