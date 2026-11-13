T.C.SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C.SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/45 Tereke
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA
VE BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN
MAHKEMESİ : Samsun 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/45 Tereke - 2026/15 K. sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfyiesine ilişkin karar.
MURİS VURAL YILDIRIM-(T.C. 44653834254) Mehmet ve Gülay oğlu, 1993 doğumlu, 02/08/2022 tarihinde vefat eden, Samsun İli, Canik İlçesi Yenimahalle mah. nüfusuna kayıtlı.
Murisin terekesi yukarıda numarası yazılı memurluğumuz dosyasından İİK 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.
Karar gereğince Müflisin tasfiyesine başlanıldığı, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken alacak kaydı masaya kayıt harcını (başvurma harcı) 1.206,00 TL yatırarak, alacak ve faizin ayrı ayrı tasfiye memurluğumuza bilgi verilmesi, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 218 maddesi gereğince TEBLİĞ ve İLAN olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02593149