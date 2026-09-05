T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2026/19 Tereke Tasfiye
02/09/2026
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN
Sakarya 3 Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/09/2025 tarih ve 2025/666 esas, 2025/811 kararıyla muris Ramazan MERİÇ hakkında evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.
İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 217)
#ilangovtr
Basın No: ILN02541721