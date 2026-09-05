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Resmi İlanlar T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

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T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/19 Tereke Tasfiye
 
02/09/2026
 
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN
 
Sakarya 3 Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/09/2025 tarih ve 2025/666 esas, 2025/811 kararıyla muris Ramazan MERİÇ hakkında evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 217)

#ilangovtr

Basın No: ILN02541721