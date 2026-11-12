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Resmi İlanlar T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/33 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Kızılcıklı Mah. 2421 Ada 103 Parselde Kayıtlı Tarla

Yüzölçümü : 4.288,34 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporunda mevcuttur

Kıymeti : 8.345.149,86 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:07
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:07
Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:07

10/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02591815