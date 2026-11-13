T.C.SAKARYA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Esas no : 2023/623 Esas

Karar no : 2026/735 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14.07.2026 tarihli ilamı ile,

Ali ve Aysel oğlu, 18.02.1989 Kartal doğumlu, Ordu, Akkuş,

İLHAN ÇAKIR TC Kimlik No:565*****862) hakkında Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma neticeten 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup sanığa tüm uğraşlara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. İş bu ilamın yayınlanmasından itibaren 15 günlük süre içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile 2 hafta içerisinde itiraz kanun yoluna başvurabileceği,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin internet haber sitesi ve Türkiye Geneli 50.000 üstü bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02593210