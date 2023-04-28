T.C.RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/82 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Rize İyidere Yalıköy Mah. 227 Ada, 15 Parsel, Hali hazırda çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. İyidere Belediyesi imar planı içerisinde yer almaktadır. İmar planına göre parselin bir kısmı kıyı kenar çizgisi içerisinde kısmen konut alanında kısmen yol alanında kalmaktadır. İmar adasında kalan kısmı 2 kat yapılaşmaya izinlidir. 30,20 m²'lik kısmının kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı belirtilmiştir. Dava konusu parsel belediye hizmetlerinden faydalanmakla birlikte kadastro parselidir. Çevresinde müstakil lüks binalar, aile plajı okul ve cami bulunmaktadır. İl merkezine 13,20 km ilçe merkezine 1,3 km mesafetedir.
Yüzölçümü : 542,52 m2
Kıymeti : 3.797.640,00 TL
KDV Oranı : %8
İmar Durumu : İyidere Belediyesi imar planı içerisindedir.
Kaydındaki Şerhler: : 30,20 m²'lik kısmı kıyı kenar çizgisi içerisinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2023 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saat: 19/07/2023 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 13:30
26/04/2023
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN01820479