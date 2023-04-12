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Resmi İlanlar T.C.RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C.RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2023-04-12 00:00:00 -

T.C.RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2023/6 Ort. Gid. Satış 03/04/2023 Konu : İLANEN TEBLİGAT İLAN METNİ

Satış işlemlerine esas olmak üzere;
Davalılardan İstanbul İli Kağıthane İlçesi Kağıthane Mah/Köynüfusuna kayıtlı Memet Turan ve Ayşe Türkan'dan olma 23/07/1966 d.lu KEVSER FATMA KIRMIZITAŞ'ın adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine gerekçeli karar evrakı tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla ;
Davacılar tarafından açılan davada Rize İli Merkez İlçesi İslampaşa Mahallesi 1963 ada 1 parsel sayılı taşınmazın umum arasında yapılacak açık artırma ile satılarak bu taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE karar verilmiş olup, davalı Kevser Fatma Kırmıztaş'a işbu KIYMET TAKDİRİ evrakının ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı , davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde istinaf dilekçesini ibraz etmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01811184