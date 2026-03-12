T.C.ÖMERLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/52 Esas

Davacı tarafından davalı Gülseren İMANÇER ve Hasan TURĞAY, M. Şerif TURĞAY ve Nusret TURĞAY'a açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde Sözleşmeden Doğan) davasının yapılan yargılamasında;

Davalılardan; Mehmet Necim ve Hasine'den olma 01/06/1955 Ömerli doğumlu 16952658428 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Şerif TURĞAY'ın yapılan tüm aramalara rağmen tebliğe elverişli açık adresleri tespit edilemediğinden bu kez adı geçen davalıya ilanen tebligat yolu ile dava duruşma gününün tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/04/2026 günü saat: 15:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 139/1-c, 147/2 ve 150/2 gereği duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz bildirilir. Dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05/03/2026

