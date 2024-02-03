T.C.NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/57 ORT. GİD. SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/57 ORT. GİD. SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi 2000 Evler Mahallesi 3141 Ada 5 Parsel sayılı 1.095,52 m² yüzölçümlü Arsa vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur, önünden imar yolu geçmektedir. Her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Arazisi düz topografyaya sahiptir. Kayseri-Nevşehir Karayoluna 40 m mesafededir.

Adresi : 2000 Evler Mahallesi 3141 Ada 5 Parsel Nevşehir Merkez / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 1.095,52 m² Kıymeti : 19.719.360,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu : Nevşehir Belediyesi 25/08/2023 tarih ve 30082 sayılı yazısında parselin İmar planında Tick 1 notasyonlu Yençok 17,50 Ticari-konut alanına isabet ettiği belirtilmiştir.

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:32

01/02/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01977746