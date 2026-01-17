  • İSTANBUL
T.C.MUDANYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.MUDANYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı : 2019/52 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Aşağıda açık kimlik ve adres bilgileri yazılı davalı Cem ARSLAN'a dosya kapsamında yapılan dava dilekçesi ekli tüm tebligatların iade edildiği görülmüştür. Aşağıda mevcut kimliği bulanan davalı Cem ARSLAN'a dava dilekçesinin ilanen tebliği ile duruşmanın 09/04/2026 günü saat 10.40'a bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.

Tc No : 33688176484 İsmi : CEM ARSLAN
Baba Adı : HALİL
Ana Adı :YVONNE CHARLOTTE Doğum Yılı : 14/05/1980, WATTWİL/İSVİÇRE doğumlu, BURSA ili, MUDANYA ilçesi, ÇAYÖNÜ mah/köy, 44 Cilt, 68 Aile sıra , 12 sırada nüfusa kayıtlı, HALİL ve YVONNE CHARLOTTE oğlu/kızı, Adres/leri: BÜTSCHWİL /İSVİÇRE KONFEDERASYONU

