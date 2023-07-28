T.C.MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili Mezitli İlçesi kocayer Mahallesi 132 ada 7 parsel
MEVKİİ : Mersin ili Mezitli İlçesi kocayer Mah
PAFTA NO :
ADA NO : 132
PARSEL NO : 7
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.877,69 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar , AYŞE ÇENESİZ, AYŞE KARA, DUDU KARA, EMİNE ÇENESİZ, FATMA EKİZ, FERİŞTAH ÇENESİZ, HABİBE KIR, HÜRÜ KABADAYI
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Mezitli İlçesi kocayer Mahallesi 132 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın 1.877,69 m2' lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/235 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/07/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01867005