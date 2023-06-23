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Resmi İlanlar T.C.MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-06-23 00:00:00 -

T.C.MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2023/213 Esas
13/06/2023

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili , Akdeniz ilçesi,
MEVKİİ : Mahmudiyemah.
PAFTA NO :
ADA NO : 83
PARSEL NO : 26
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : 17 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar , MEHMET AZMİ DAMLA, MUSTAFA KEMAL DAMLA, SERAP ERTUNÇ, TÜRKAN DAMLA
İDARENİN ADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Akdeniz ilçesi, Mahmudiye mah. 83 ada,26 parsel sayılı taşınmazın 17 m2' lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/213 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01850569