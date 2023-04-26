T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Bahçe (Barış) Mahallesi,
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 550 (halihazırda 12663 ada)
PARSEL NO : 134 (halihazırda 1 parsel)
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : DAVALILAR, FUAT BASTIRMAOĞULLARI, FERİDE ARIKAN, İBRAHİM BEYKAN, KERİM BASTIRMAOĞULLARI, MEMET BEYKAN
İDARENİN ADI : AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Bahçe (Barış) Mahallesi, 550 ada ve 1 parsel sayılı (halihazırda 12663 ada 1 parsel) taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/165 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.27/03/2023
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Basın No: ILN01817224