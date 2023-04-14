T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Toroslar ilçesi
MEVKİİ : Karaisalı Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO :7351
PARSEL NO :11
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ABDULLAH ONGUN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Toroslar ilçesi, Karaisalı Mahallesi, 7351 ada, 11 parsel Sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.04/04/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01811197