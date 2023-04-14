T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi
MEVKİİ : Kocayer Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 136
PARSEL NO : 28
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 5008.4 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : DURMUŞ SEVİM (T.C. 13781271910)
İDARENİN ADI : MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kocayer Mahallesi, 136 ada 28 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.03/04/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01811196