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Resmi İlanlar T.C.MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-02-19 00:03:00 -

T.C.MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/2203 Esas
 
26/01/2024

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Adana ili, Merkez ilçesi, Hürriyet mah/köy, 21 Cilt, 892 Aile sıra no, 3 numara nüfusa kayıtlı, Abdullah ve Bedriye'den olma, 25/11/1976 doğumlu, Sami Özdemir'in Türk Medeni Kanun'un 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep edilmiş olup adı geçen Sami Özdemir'i tanıyan ve bilenlerin ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren altı ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde Sami Özdemir'in gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 26/01/2024

GAİP : SAMİ ÖZDEMİR - TC NO: 15664234944
ADANA ili, MERKEZ ilçesi, HÜRRİYET mah/köy, 21 Cilt, 892 Aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı, ABDULLAH ve BEDRİYE oğlu/kızı, 25/11/1976 dogumlu,

#ilangovtr

Basın No: ILN01985781