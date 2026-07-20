T.C.MARMARAEREĞLİSİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2024/5

Karar No: 2026/4

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 14/01/2026 tarih ve 2024/5 Esas 2026/4 Karar sayılı kararı ile sanık BADIK AEPHA (Valer ve İanina oğlu, 1990 GÜRCİSTAN doğumlu, Göl Mah. Koşuyolu Cad. No: 9/1 Sapanca/ SAKARYA adresinde oturur.) hakkında;

Sanık BADIK AEPHA'nın üzerine atılı Hırsızlık suçundan dava zamanaşımı süresinin dolması sebebiyle düşme karar verildiği, sanığın bilinen adresine gönderilen tebligatın yapılamadığı, yapılan adres araştırmasında sanığın adres bilgisine ait herhangi bir bilgiye ulaşılamamış olup gerekçeli kararın sanık BADIK AEPHA'ya tebliğ edilemediği anlaşıldığından, mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi, tirajı Türkiye Geneli 50.000 Üstü Olan Bir Gazetede ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla bulunulacak beyan ile Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin suçüstü ödeneğinden karşılanacağına dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16/07/2026

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Basın No: ILN02512559