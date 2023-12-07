T.C.LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/376

KARAR NO : 2023/541



Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 26.09.2023 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 79/1-b. Maddesi gereğince 2 Yıl 6 AY Hapis Cezası ve 16.660,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmalarına karar verilen Hamden ve Wadha oğlu 01.01.1997 Deyrizor doğumlu, Suriye Vatandaşı AHMED ALİ HASSEN, Ali ve Verde oğlu, 01.01.1994 Deirazzor doğumlu, Suriye Vatandaşı HÜSEYİN ELSADYAN,Meri ve Sabha oğlu, 15.04.1992 Deyrezzor doğumlu, Suriye Vatandaşı MAHMUT MUHAMMED, Ali ve Tarfe oğlu, 01.01.2001 Suriye doğumlu, Suriye Vatandaşı MUHAMMED ALİ HÜSEYİN tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.



Sanıklar AHMED ALİ HASSEN, HÜSEYİN ELSADYAN, MAHMUT MUHAMMED, MUHAMMED ALİ HÜSEYİN hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan TCK nın 79/1-b maddesi gereğince takdiren 3YIL HAPİS CEZASI ve 1000 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, TCK'nın 62. Maddesi uyarınca 2 YIL 6 AY HAPİS ve 833 GÜN ADLİ PARA CEZALARI İLE CEZALANDIRILMALARINA, 833 Gün Adli Para Cezası günlüğü 20 TL den olmak üzere neticeten 16.660,00 TL ADLİ PARA CEZALARI İLE CEZALANDIRILMALARINA, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede Yayımlanan 08.10.2015 tarihli 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte bulunan 53. Maddesinin sanıklar hakkında UYGULANMASINA, TCK nın 63. Maddesi gereğince MAHSUBUNA,



7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 7 günlük yasal süre içeresinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NEZDİNDE İSTİNAF YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu sanıklar AHMED ALİ HASSEN, HÜSEYİN ELSADYAN, MAHMUT MUHAMMED, MUHAMMED ALİ HÜSEYİN'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30.11.2023

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Basın No: ILN01944615