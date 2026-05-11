T.C.KULP SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Davacı, MEHMET AKSU ile gaip adayı NİHAT AKSU arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan gaip adayı NİHAT AKSU'nun gaipliği hakkında bilgisi olanların mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 07/05/2026
GAİP ADAYI
T.C KİMLİK NO :69007192262
ADI SOYADI :NİHAT AKSU
BABA ADI :HÜSEYİN
ANA ADI :ZEYNO
DOĞUM TARİHİ :14/12/1974
DOĞUM YERİ :SİLVAN
İKAMETGAH ADRESİ :ESKİ TEKEL CAD. FEVZİ ÇAKMAK İÖO. YANI FEVZİ ÇAKMAK MAH.SİLVAN/DİYARBAKIR
Basın No: ILN02466021