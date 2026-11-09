T.C.KULP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN METNİ

DOSYA NO : 2025/230

KARAR NO : 2026/75

Mahkememizin işbu dosyasında;

1- Davanın KABULÜ ile;

A-) Dava Konusu Diyarbakır İli Kulp İlçesi Yeşilköy Mahallesinde tapuya kayıtlı 273 ada 23 parse sayılı taşınmazın davalı/davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile takyidatlardan ari olarak davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline ve yol sahası içerisinde kalması sebebiyle 3402 sayılı Kanun md. 16/C uyarınca tapudan davacı idare lehine TERKİNİNE,

B-) Fen bilirkişisi ve Ziraat+İnşaat Bilirkişi Kurul Raporlarının kararın eki sayılmasına,

2-) A-) Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin toplam 3.578.269,30 TL olarak TESPİTİNE, dava konusu taşınmazın tapu kaydında varsa ipotek, haciz ve takyidatların hükmedilen kamulaştırma bedeline YANSITILMASINA,

B-) Kamulaştırma bedeli olarak belirlenen 3.578.269,30 TL kamulaştırma bedelinden, acele el koyma kararı ile tespit edilen bedelin mahsubu ile fark bedel olarak belirlenen 2.115.990,77-TL kısmının davalı/davalıların tapu kaydındaki payları oranında ve pay sahipleri arasında vefat eden varsa vefat edenin mirasçılarına çıkartılmış veya çıkartılacak veraset ilamı uyarınca miras payları oranında DERHAL ÖDENMESİNE, ödeme yapılması için ilgili bankaya müzekkere YAZILMASINA,

3-Anayasa Mahkemesi'nin 05/04/2023 tarih, 2022/83 Esas, 2023/69 Karar sayılı ilamı uyarınca tespit edilen kamulaştırma bedeline dava tarihinden itibaren karar tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz İŞLETİLMESİNE,

4-İlgili bankaya ve tapu müdürlüğüne kararın bir örneğinin GÖNDERİLMESİNE,

5-Davacı kurumun harçtan muaf olması sebebiyle bu hususta KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

6-Davacı idare kendisini vekille temsil ettirmiş ise de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun14/05/2019 tarih, 2019/5-241 Esas ve 2019/560 Karar sayılı ilamı ile Anayasa Mahkemesi'nin 09/05/2019 tarih ve 2016/9364 başvuru numaralı kararı göz önünde bulundurularak davacı lehine vekalet ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,

7-Davacı kurum tarafından yapılan yargılama giderlerinin Kamulaştırma Kanunun 29. maddesi gereğince davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

8-Artan gider avansının kararın kesinleşmesi sonrası yatırana İADESİNE,

9-Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 45.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davacı kurumdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalılara VERİLMESİNE,

Peşvin EKİNCİ'nin tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve karşı tarafın istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02587969