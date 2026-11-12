T.C.KÜÇÜKÇEKMECE12. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ SAFRA MAH. KAPANARYA MEVKİİ 8448 PARSEL, 140,00 M2 ALANLI ARSA; Taşınmaz, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan 1. Kömürcü Yolu Caddesine yakın, merkezi konumdadır. Konu taşınmazın bulunduğu bölgede, altyapı hizmetleri tamamlanmış olup bölgede, altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölge, konut fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Mimar Sinan İlkokulu, konu taşınmaza yakın konumdaki sosyal yapıdır. Taşınmaz üzerindeki yapı orta kaliteli malzeme ve işçilikle, betonarme karkas sistemle bitişik nizamlı inşa edilmiş binadır. Bina hisseli olup kat irtifakı kurulmamıştır. Yerinde yapılan tespite göre bina, bodrum, zemin, 1 normal, çekme katlı, yaklaşık, brüt;390 m² alanlıdır. Bina, +41 yaşındadır. Bina giriş kapısı, camlı demir profillidir. Binanın dış cephesi, sıvalıdır. Bina girişi, Bayar Sokaktan, 5 basamakla ulaşılan binanın zemin kat kotundan verilmiştir. Bina içinde, kat sahanlıklarının zeminleri ile merdivenleri, karo mozaik kaplamalıdır. Merdiven küpeştesi ve korkulukları, demir profillidir. Binada asansör bulunmamaktadır. Binada, doğalgaz bağlantısı mevcuttur.

Taşınmazın İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.09.2026 tarihli yazısında; Küçükçekmece İlçesi, Söğütlüçeşme Mahallesi, 8448 parsel sayılı yer, 22.06.2005-28.03.2018- 22.03.2021- 26.05.2022-27.07.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.29 maddesi hükümlerine haiz, B-3 (Bitişik Nizam 3 kat) Konut Alanında, cüzi bir kısmı da yolda kalmaktadır. 8448 parseldeki bina tecavüzünden oluşan 13185 parselle tevhid edilecektir. Plan notlarının 1.53 maddesinde; "3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m²’den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum +zemin+2 normal kat+zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskân edilmemesi kaydı ile zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir." Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Adresi : Sögütlüçeşme Mah. Bayar Sokak No:8Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 140,00 m2

Kıymeti : 9.825.700,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Satışa arz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:56

09/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02591842