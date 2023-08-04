T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/3049 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/3049 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :

Adresi : Stanbul, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, Çayır Yolu Mevkii, 1218 Parsel Sayılı 3.270,00M2 Miktarlı Tarla Vasıflı Taşınmazın 197/10900 Hissesi Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.270,00 m2

İmar Durumu :Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 07.11.2022 tarih, 111432 sayılı imar durum belgesine göre; Avcılar İlçesi, Firuzköy Mah., 4 pafta, 1218 parsel sayılı yer 07/01/2010 tarih ve 1100 sayılı İstanbul 1. Nolu Koruma Bölge Kurulu kararıyla 1/5000 ölçekli, yine aynı kurulun 06/05/2010 tarih 1175 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli onaylanan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırına göre III. derece Sit alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 451.834,86 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 10:36

31/07/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01871781