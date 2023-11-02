T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26824159-2018/246-Ceza Dava Dosyası

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Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin 22.09.2022 tarih ve 2018/246 esas, 2022/375 karar sayılı ilamı ile sanığın üzerine atılı bulunan suçun Seri Muhakeme Usulüne tabii suç olduğundan sanık hakkında Seri Muhakeme Usulünün uygulanabilmesi için davanın durmasına kararın kesinleşmesini müteakip gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosuna gönderilmesine, kararı verilen Rahman ve Zeri oğlu 17/08/1979 İran doğumlu Farhad AKBARY tüm aramalara rağmen bulunamadığından, sanığın yokluğunda verilen Mahkememizin 22.09.2022 tarih ve 2018/246 esas, 2022/375 karar sayılı ilamı tebliğ edilememiştir.



7201 Sayılı Tebligat Kamunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilanen tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN01921405