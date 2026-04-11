T.C.KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/168

KARAR NO:2024/291

DAVA KONUSU :KAMULAŞTIRMA

DAVACI :KARAYOLLARI GENEL MÜD.

DAVALI :İSA ÜNLÜ (Bünyamin ve Zeliha oğlu)

A)HÜKÜM :1-)Davanın Kabulü İle; Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Şemsettin Mahallesi 0 ada 2597 parsel sayılı 253,13-m2 taşınmazın ve Şemsettin Mahallesi 0 ada 2598 parsel sayılı 187,73-m2 taşınmazların tamamının kamulaştırılması nedeniyle bu taşınmazlarda davalıların murisi Bünyamin ÜNLÜ adına olan tapu kaydının iptaline, bu taşınmazların TMK 999.maddesi uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak TERKİNİNE,

2-)Kamulaştırma bedelinin 2597 parsel için 202.415,40 TL, 2598 parsel için 150.118,29-TL olmak üzere toplam 352.533,69 TL olarak TESPİTİNE,

3-)Davaya konu taşınmaz için tespit edilen bedelden, acele kamulaştırma dosyası ile ödenmesine karar verilen 27.679,77 TL nin mahsubu ile, Körfez Vakıfbank Şubesine bloke edilen 324.853,92-TL kamulaştırma bedelinin, davalıların murisi Bünyamin ÜNLÜ mirasçılarına Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1125E, 2024/1139K sayılı mirasçılık belgesindeki miras payları oranında derhal ÖDENMESİNE, takdiren 1 ay içerisinde tahsilat için müracaat edilmediği takdirde, 2942 Sayılı Yasanın 10. Maddesi uyarınca; bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin yine davalılar adına açılacak 3 aylık vadeli hesaba AKTARILMASINA,

4-)Dava tarihi (29/05/2023) değerlendirilerek, (AYM iptal kararı 2022/83E, 2023/69K R. Gazete y. Tarihi:01.08.2023) dört aylık süre içerisinde sonuçlandırılmadığından; ödenmesine karar verilen kamulaştırma bedeline, davanın açılışı 29/05/2023 tarihinden itibaren 4 aylık sürenin bitim tarihi olan 29/09/2023 tarihi ile karar tarihi olan 13/12/2024 tarihi arasında Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeline yasal faiz İŞLETİLMESİNE, işletilecek yasal faizin karar ile birlikte davacı kurumdan tahsili ile davalıların murisi Bünyamin ÜNLÜ mirasçılarına Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1125E, 2024/1139K sayılı mirasçılık belgesindeki miras payları oranında ÖDENMESİNE,

5-)Fen bilirkişisiİ. Volkan ŞAN tarafından hazırlanan 31.07.2023 tarihli Bilirkişi raporu ve ekli Krokisinin kararın eki sayılmasına,

6-) 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince karar örneğinin taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu yer Körfez Tapu Müdürlüğüne ve tespit edilen kamulaştırma bedelinin yatırıldığı Vakıfbank Körfez Şube Müdürlüğüne gönderilmesine,

7-)Tapu kaydı üzerinde varsa haciz ipotek vb. mükellefiyetlerin bedele yansıtılmasına,

8-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

9-Davalı taraf aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermediğinden ve davanın mahiyeti gereği yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

10-Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01.06.2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak davacı idare lehine vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,

12- Karar kesinleştiğinde, arta kalan gider avansının taraflara iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı diğer davalı tarafların yokluğunda karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde kamulaştırma kararı yönünden kesin, kamulaştırma bedeli yönünden Sakarya Bölge Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere Türk Milleti Adına karar verildi.13/12/2024

B) DAVACI VEKİLİ TARAFINDAN MAHKEMEMİZE SUNULAN İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ: Yerel mahkemece tespit edilen ve acele el koyma dosyasında ödenen 186.986,67 TL bedel mahsup edildikten sonra 324.853,92 TL kamulaştırma bedeline dava tarihinden itibaren dört aylık sürenin bitiminden karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına karar verilmiştir. Bu hüküm hatalı olup kamunun zarara uğramasına neden olacağından kaldırılması gerekmektedir. Bilirkişi raporu tamamen fahiş bedelli olup haksız kazanç elde etmeye yöneliktir. rapora karşı yaptığımız itirazlar açıklığa kavuşturulmadan eksik inceleme neticesinde Yargıtay içtihatlarına aykırı olan bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmiştir. Anılan sebeplerle usul ve yasaya aykırı yerel mahkeme kararının kaldırılarak müvekkil kurum lehine karar verilmesini temin için istinaf yoluna başvuruda bulunma zorunluluğu doğmuştur. SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen ve dosyanın tetkiki sırasında resen görülecek hususlar karşısında, anılan mahkeme kararının eksik inceleme sebebiyle kaldırılmasına, müvekkil idare lehine karar verilmesini vekil olarak saygıyla dilerim.

Dair hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin iş bu gazetede tebliğinden itibaren 15 gün sonra yukarıda adı geçen davalılara tebliğ edilmiş sayılacağı ve müteakip 15 gün sonra da kesinleşeceği, tebliğ yerine kaim olmak üzere İLAN OLUNUR.

