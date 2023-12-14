T.C.KOCAELİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Sayı : 2023/93 Esas

Davacı , EMİNE SAKA ile Davalı , GÜLEREN ELGÜN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle; Mahkememizce davalı GÜLEREN ELGÜN adına tebligat yapılamamış ve açık adresinin de tespit edilememiş olması nedeni ile duruşma tarihi olan 06/02/2024 günü ve duruşma saati olan 10:25'te ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Verilen duruşmanın aynı zamanda ön inceleme duruşması olup, dava şartları ve ilk itirazlarla hak düşürücü süre ve zaman aşımı iddia ve savunmaları çerçevesinde tarafların dinlenerek, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tespiti sonrası tarafların sulhe teşvik olunacağı, sulh olmadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların belirlenerek tutanağa bağlanacağı ve tahkikatın bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülebileceği belirtilerek sulh için gerekli hazırlığı yapması, ön inceleme için çağrılan bu duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve karşı tarafın, davalı muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceği, hususlarınında ihtarına,

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Basın No: ILN01950346