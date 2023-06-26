T.C.KOCAELİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1125 Esas

Konu: İlan Yapılması

İLAN

Davacı , NECATİ KIŞHAN ile Davalılar , GÜLAY ARSOY, GÜNAY UĞURLU, GÜVEN KIŞHAN, HALİSE ÖZCAN, SENEM ERGÜN arasında mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle; Mahkememizce davalı GÜVEN KIŞHAN adına tebligat yapılamamış ve açık adresinin de tespit edilememiş olması nedeni ile Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



H Ü K Ü M :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;



Açılan davanın KABULÜ ile;



Kocaeli 2. Noterliğinin 19/11/2020 tarih, 17945 yevmiye numaralı mirasçılık belgesi esas alınarak;



Dava konusu T.C Ziraat Bankası A Ş nezdinde murise ait mevcut hesaplardaki;



1 payın Memduh ve Nuriye'den olma 02/01/1975 doğumlu 70156175204 T.C. Nolu Halise ÖZCAN'a,

1 payın Memduh ve Nuriye'den olma 20/10/1969 doğumlu 58750555370 T.C. Nolu Günay UĞURLU'ya,

1 payın Memduh ve Nuriye'den olma 02/01/1973 doğumlu 70159175140 T.C. Nolu Güven KIŞHAN'a,

1 payın Memduh ve Nuriye'den olma 15/05/1982 doğumlu 70063178350 T.C. Nolu Gülay ARSOY'a,

1 payın Memduh ve Nuriye'den olma 15/11/1968 doğumlu 70201173742 T.C. Nolu Necati KIŞHAN'a,

1 payın Memduh ve Nuriye'den olma 01/05/1971 doğumlu 69082210974 T.C. Nolu Senem ERGÜN'e olacak şekilde hükümde belirtilen veraset ilamı dayanaklı pay oranlarınca sonlandırılarak;

yukarıda anılan hesap üzerindeki MEVCUT ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE,



Dair; gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. hususlarında ihtarına,

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Basın No: ILN01851769