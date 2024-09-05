T.C.KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Ş. YUVACIK Mahalle, 294 Ada, 39 Parsel, 510 m2 yüzölçümlü arsa ve iki katlıyapı bulunmakmatadır,
Yüzölçümü : 510 m2 Kıymeti : 7.330.350,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu :1/1000 Ölçekli uygulama imarı planında Konut alanında kalmaktadır
Kaydındaki Şerhler: İmar Düzenlenmesine alınmıştır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 14:35
Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 14:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 14:35
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 14:35
03/09/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02084480