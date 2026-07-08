T.C.KOCAELİ 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.35724858-2023/3-Ceza Dava Dosyası

06.07.2026

İ L A N

On iki yaşının tamamlamış çoçuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan mahkememizin 22/05/2025 tarih, 2023/3 esas ve 2025/146 karar sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK nun 109/2-3-f-5 maddesinde belirtilen suçtan beraatine, 103/1-a-1 maddesi daleletiyle TCK 104/1, 43/1, 62/1 maddesi gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair istinaf yasa yolu açık olmak üzere Abdussamet ve İstek oğlu 23/05/2001 doğumlu Eray SARP hakında verilen kararlar mağdurlar Axmadjan ve Mavludaxon kızı 25/11/1977 doğumlu MINURAKHON ABDURAUPOVA ve Uluğbek ve Mınurakhon kızı 30/10/2005 doğumlu OSIYOBONU OLIMJONOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış yokluğunda verilen mahkememize ait gerekçeli karar ve mağdur vekili ve sanığın istinaf dilekçelerinin,

7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN tebliğine,

Anılan karar özetinin 7201 Sayılı Tebliğat Kanunun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

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Basın No: ILN02504675