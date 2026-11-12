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Resmi İlanlar T.C.KOCAELİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.KOCAELİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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T.C.KOCAELİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.40258436-2025/246-Ceza Dava Dosyası
04.11.2026

İLAN

KARAR ÖZET

Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/246 Esas, 2026/655 karar sayılı ilamı ile sanık Murat GEDİKLİ hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan ve adresi meçhul olduğundan kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 04/11/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02592551