T.C.KOCAELİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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T.C.KOCAELİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.40258436-2025/246-Ceza Dava Dosyası
04.11.2026
İLAN
KARAR ÖZET
Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/246 Esas, 2026/655 karar sayılı ilamı ile sanık Murat GEDİKLİ hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan ve adresi meçhul olduğundan kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 04/11/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02592551