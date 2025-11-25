T.C.KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazların aşağıda belirtilen m2 miktarındaki Edirne-Havsa Ayr.-Kırklareli devlet yolu Km:19+954.90-25+509.36 arasında yol inşaat ve emniyet sahası içerisinde kaldığından; 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmekle, kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapudan yol olarak terkinine varsa dava konusu taşınmaz üzerindeki tüm takyidatların kamulaştırma bedelinin tebdiline karar verilmesi talep edildiğinden; mahkememize 4650 sayılı kanunla değişik 2942 maddesi gereğince bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. Tebliğ tarihiden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü' ne yöneltilmesi 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden yola terkin Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek bedel adınıza Vakıf Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 2942 sayılı kanun 10. Maddesi gereğince aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma gününün 10/02/2026 tarihi olduğu ilan olunur.18.11.2025

Sıra no Esas no İl İlçe Mahalle/Köy Parsel Kamulaştırma Alanı Maliki 1 2025/285 Kırklareli Merkez Kocahıdır 1579 928,70 m2 Enbiye Salık(Müteveffa)

Hayriye Üresin

Hüseyin Salık

Sevim Yavuz

