T.C.KAYSERİ 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/589 Esas

2023/16 Karar

İ L A N

Mahkememizde Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme suçundan sanık olarak yargılanan Hüseyin ve Nimet oğlu ,10949412628 T.C. Nolu Hacı Ali ASİL ’in mahkememizin 12/01/2023 tarih ve 2022/589 Esas, 2023/16 Karar sayılı kararı ile ;

Sanık Hacı Ali ASİL ' in ; Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme suçlarından 5237 Sayılı TCK'nun 86/2. ve 151/1.maddeleri uyarınca neticeten ayrı ayrı olmak üzere 5 'er AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, aynı kanunun 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1.cümlesinin ayrı ayrı uygulanmasına, ayrıca yine aynı kanunun 58/6.maddesi uyarınca cezalarının mükerrirlere özge infaz rejimine göre ayrı ayrı çektirilmesine, 2. kez mükerrir olan sanık hakkında 5275 sayılı yasının 108.maddesinin infaz sırasında ayrı ayrı dikkate alınmasına karar verilmiş olup,

Yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen sanık Hacı Ali ASİL 'e gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, tebligatın bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Potalında ilan yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın bu tarihten CMK’nun 272/1 ve 273/1-2 maddesi gereğince 7 gün içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceğine, istinaf merciinin Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi olduğuna, istinaf talebinin hükmü veren mahkeme olarak mahkememize verilmek veya mahkememize gönderilmek üzere hakim havaleli bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilerek hakime tasdik ettirmekle suretiylemümkün ve geçerli olacağına , aksi taktirde hükmün kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01818409