T.C.KAYSERİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :2019/986 Esas

KARAR NO : 2020/85 Karar

Konu: Gerekçeli kararın, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının 19/02/2020 Tarihli İstinaf Başvurusunun ve Sanık Müdafiinin 06/03/2020 tarihli İstinaf Cevap Dilekçesinin tebliği hk.



5809 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Sanık Eyüp BAŞ hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/01/2020 tarihli ilamı ile Beraat kararı verilmiş, Müşteki Jaime Humberto Bohorquez ve Imelde Gutierrez kızı, 01/05/1991 New York doğumlu DANIELA BOHORQUEZ GUTİERREZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının 19/02/2020 Tarihli İstinaf Başvurusu ve Sanık Müdafiinin 06/03/2020 tarihli İstinaf Cevap Dilekçesi tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 üzerinde gazetede ilanen tebliğine,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.09.2023

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Basın No: ILN01889479