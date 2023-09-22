T.C.KARACABEY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2017/647 Esas

DAVALI : NAGİYAN KORKUSUZ

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce dava dilekçesi tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Dava dilekçesinde özetle; Bursa ili Karacabey ilçesi Hürriyet mahallesi Dağ korusu mevkii 1856 parsel sayılı taşınmazın 4650 sayılı yasa ile Kamulaştırma Kanunu'nun 3. maddesine göre Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanlığı'nın 15/12/2015 tarih ve 5501 sayılı Kamu yararı kararı gereğince kamulaştırma kararı alındığını, kamulaştırma bedellerinin Ziraat Bankası A.Ş. Karacabey Şubesinde açılacak hesaplara yatırılacağını belirterek dava konusu Bursa ili Karacabey ilçesi Hürriyet mahallesi Dağ korusu mevkii 1856 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin davalının hissesi oranında tespitine ve Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi adına tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.



Mahkememizin 15/02/2024 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nun 139 ve 150/1 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yasal süre içerisinde varsa davaya cevaplarınızı sunmanız hususu ile dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12/09/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01895573