  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
2024-01-29 00:00:00 -

T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ

2023/199 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/199 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇAKIRCAALİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 251 Parsel, Konu taşınmaz; Kandıra-İzmit ...

Adresi : Çakırcaali Mahallesi Karasakallar Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 972,82 m2

Kıymeti : 2.649.930,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 10:03

#ilangovtr

Basın No: ILN01974555