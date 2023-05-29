T.C.KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2023-05-29 00:06:00 -
T.C.KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/155 Esas 16/05/2023 İLAN METNİ
Kalkandere Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/04/2023 tarih 2022/155 Esas, 2023/56 Karar sayılı ilamı uyarınca; Artvin İli, Borçka İlçesi, Güreşen Mah/Köy, Cilt no:21, Hane no:97, BSN: 210'da nüfusa kayıtlı, Hakan ve Esmanur kızı, Sincan 29/09/2021 doğumlu, 48589952976 T.C. kimlik numaralı Efla Hifa Alav'ın nüfus kayıtlarında “EFLA HİFA” olan adının “SERRA” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfus siciline "SERRA" olarak TESCİLİNE karar verilmiştir. İlan olunur.
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Basın No: ILN01836348