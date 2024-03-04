T.C.KAHRAMANMARAŞ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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Sayı :2022/516 Esas

Davacı , MUZAFFER SAYIN ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası ile ilgili olarak;

Davacı , MUZAFFER SAYIN' ın bahçe olarak kullanmak suretiyle Dava konusu Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesi Askerin Mazılığı mevkiinde davacı MUZAFFER SAYIN' ın bahçe olarak kullanmak suretiyle doğusu, batısı ve güneyi Tapulama harici olarak kullanılan709,03 m2 lik yine davacı Muzaffer Sayın' ın bahçe olarak kullanmak suretiyle doğusu, batısı ve güneyi tapulama harici 587,73 m2 lik taşınmazı 25 yılı aşkın seneden bu yana kullandığını, taşınmazın kendisinin zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava Konusu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 Ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasına itiraz etmeleri Yasa gereği ilan olunur. 27/02/2024

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Basın No: ILN01995299