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Resmi İlanlar T.C.KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-06-20 00:00:00 -

T.C.KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/411 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Dava konusu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş mahallesi 1499 ada 3 parsel sayılı taşınmazı Salman Ateştemur kendi adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Dava Konusu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak iddia edenler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 Ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasına itiraz etmeleri Yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01848250