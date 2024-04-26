T.C.İZMİR 19. İCRA DAİRESİNDEN

Örnek No : 4-5

İCRA EMRİNİNİLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2023/6146 ESAS

ALACAKLI : ARICAN TURİZM OTELCİLİK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞTİ,

VEKİLİ : Av. Selma Bağdaş(TBB No: 33672)

Mansuroğlu Mah. 288/4 Sok. No:16 K:6 D:57 Park Office Bayraklı Bayraklı / İZMİR

BORÇLU : BC ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SERVİS VE MONTAJ HİZMETLERİ GIDA TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,

Metin Oktay Mah. 52/93 Sk. No:17 İç Kapı No: 5 Karabağlar İzmir Karabağlar/ İZMİR

BORÇ MİKTARI : 104.179,81 TL.

Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine 7 günlük icra emri tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle icra emri bila tebliğ iade edilmiştir. Zabıtaca yapılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden icra emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

a) Yukarıda yazılı borcu iş bu icra emrinin gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni süre olan 7 güne 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz, İ.İ.K.'un 32. maddesi gereğince bu süre içinde borcu ödemez, İcra mahkemesinden veya Yargıtay'dan veya mahkemenin iadesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı yine bu müddet içinde 74 madde gereğince mal beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız 337. madde gereğince hapis ile cezalandırılacağınız,

b) Yukarıda yazılı iş bu icra emrinin gazete ile neşir tarihinden itibaren 22 gün süre içinde yapmanız, aksi halde 30. madde hükmü gereğince ilam hükmünün icra en yerine getirileceği, iş yalnız tarafınızdan yapılmasına dair ise bu süre içinde yapılmaması halinde 343 maddedeki cezayı gerektireceği,

c) Yukarıda yazılı işin 22 gün süre içinde yapılması, aksi halde 343. maddedeki cezayı gerektireceği,

d) Yukarıda yazılı irtifak hakkını icra emrinin tebliği tarihinden itibaren 22 gün içinde yüklenmeniz, aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilam hükmüne muhalefetin ayrıca İ.İ.K.'un 343. maddesindeki cezayı gerektireceği,

7 günlük icra emrinin yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 22/04/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02021827