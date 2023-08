T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİNDEN

BORÇLU ŞERİFE GÜLERLER

KIYMET TAKDİRİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ



DOSYA NO : 2022/1042 ESAS



ALACAKLI : YÜKSELEN VARLIK GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ,



VEKİLİ : Av. Ahmet Kılıç(TBB No: 19258)

Av. Hüseyin Furkan İsmailoğlu(TBB No: 154001)



BORÇLU : ŞERİFE GÜLERLER,



BORÇ MİKTARI : 1.307.586,05 TL(Takip Çıkışı)



İPOTEK DÖKÜMÜ:İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mah., 8273 Parsel, 3. Normal Kat, 28 nolu bağımsız bölüm



Alacaklı vekili tarafından borçlu Şerife GÜLERLER hakkında yürütülen ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte borçlu Şerife GÜLERLER'e gönderilen kıymet takdir raporunun iade edilmesi nedeniyle, kıymet takdir raporunun 7201 sayılı Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Mezkur ipotekli taşınmaz hakkında, Küçükçekmece 2. İcra Müdürlüğünün 2022/2300 Talimat sayılı dosyasında 08/09/2022 tarihinde yapılan kıymet takdiri neticesinde söz konusu taşınmazın değeri 2.120.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.



Taşınmazın ayrıntılı özellikleri ve diğer bilgileri kıymet takdiri raporunda gösterilmiştir.



Kıymet taktir raporuna bir itirazınız var ise, iş bu ilanın gazetede neşrinden itibaren kanuni 7 (yedi) günlük süreye 15 (on beş) gün ilavesi ile 22 (yirmi iki) gün içinde, Küçükçekmece İcra Mahkemesi nezdinde itiraz edilmesi ve itiraz edildiğine dair icra dosyasına bilgi verilmesi, itiraz edilmemesi halinde kıymet takdiri raporunun kesinleşeceği, ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 14/08/2023

