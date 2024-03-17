T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2023/890 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/890 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : stanbul İl, Fatih İlçesi, Hızır Çavuş Mah. Rıfat Efendi Mevkii, 2328 Ada 13 Parsel, 12/158 Arsa Pay/Payda, 111,00 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. İki Dükkan Olan Teraslı Kargir Apartman, Teras Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Borçluya Ait 2/5 HissesiAdresi : Balat Mah. Çiçekli Bostan Sok. No:18, D:3 Fatih / İSTANBUL
Kıymeti : 560.000,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:18
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:18
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:18
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 14:18
08/03/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02004277