T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2023/127 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/127 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : İstanbul , Eyüp Sultan , Ramicuma Mah, Talimhane Mevki , 211 Ada /57 Parsel ,Beş Dükkanı Olan Kargir Ev Ve Depo Olan Taşınmazın 2/5 Hissesi
Adresi : Rami Cuma Mah, Talimhane Cad, Topçular Değirmeni Sk, No:1 Eyüp
Kıymeti : 62.000.000,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 15:00
06/03/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02002910