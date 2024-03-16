T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/127 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/127 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul , Eyüp Sultan , Ramicuma Mah, Talimhane Mevki , 211 Ada /57 Parsel ,Beş Dükkanı Olan Kargir Ev Ve Depo Olan Taşınmazın 2/5 Hissesi

Adresi : Rami Cuma Mah, Talimhane Cad, Topçular Değirmeni Sk, No:1 Eyüp

Kıymeti : 62.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 15:00

06/03/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02002910