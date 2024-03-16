T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2022/962 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/962 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçe, Mecidiyeköy Mah, 9180 Ada, 21 Parsel, 60/1390 Arsa Payı/Payda, 278,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 2. Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Borçluya Ait 1/2 Hissesi. Adresi: Gülbahar Mah. Safir Sok. No:1-3, K:2.Bodrum D:1 (Yerinde K.No:3) Şişli / İSTANBUL
Kıymeti : 525.000,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2024 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 13:40
07/03/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02002925