T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/674 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/674 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Özellikleri : İstanbul İli, Eyüpsultan ilçesi Rami Cuma Mah. 231 ada 12parselde 186,50 m2 yüzölçümlü Beş katlı iki Dükkan altı meskenli kargir apartman vasıflı kat mülkiyeti kurulu ana taşınmazın; 36/384 arsa paylı 1.Bodrum kat (1) nolu Dükkan nitelikli bağımsız bölümün tamamıdır. Adres: Rami Cuma Mah. Rami Eyüp Yolu Cad. No:27/A Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 2.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: 1 Nolu Depo Eklentisi vardır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 14:21

01/12/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01945321