T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/1262 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1262 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, Sağmalcılar Mahalle, 21957 Parsel No, 30/100 Arsa Payı/Payda, 99,50 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası, 3. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği Çatı Arası Piyesli Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Taşınmaz Bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat ve çekme kattan oluşan binanın 3.katında bulunmaktadır. Daire dubleks dairedir. Adresi : Yıldırım Mah. Kızılırmak Sok. No:11 K:3, 5 Bb Bayrampaşa / İSTANBUL



İmar Durumu: 21.11.2005 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında, 4 kat, blok nizam Konut alanı



Kıymeti : 4.100.000,00 TL (1/1 Hissesi) KDV Oranı : %20



Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "Diğer (Konusu:% 75 LİK KISMINDA TASARRUFU BAĞLAMAYAN OTOPARK ŞERHİ ) (11/05/2012-5490 Yev.-BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ))", "Yönetim Planı :23/10/2012(31/10/2012-12013 Yev.)", "Diğer (Konusu: İstanbul 10.İcra Müdürlüğünün 2018/5 TLMT. dosyasından ihale edilmiş olup, ihale kesinleşmemiştir. (03/10/2018-11357 Yev.))", "AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. (11/02/2013-1613 Yev.)"şerhleri vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 15:00

11/08/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01879653