T.C.İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİ

Esas No :2025/3880

Karar No : 2026/1330

İ L A N

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/04/2023 tarih, 2022/340 (E) ve 2023/208 (K) sayılı kararı ile sanık Youssef Rakib, Hammadı Kamel Eddine hakkında Hırsızlık suçundan mahkumiyetine karar verildiği, verilen hükme karşı istinaf talebinde bulunulduğu, dosyanın istinaf incelemesi için Dairemize gönderildiği, Dairemizin 12/05/2026 tarih, 2025/3880 E 2026/1330 K sayılı kararı ile istinaf başvurusunun Düzeltilerek Esastan Reddine karar verildiği, verilen hükmün dosyada tebligata yarar adres bilgisi bulunmayan sanık Youssef Rakib, Hammadı Kamel Eddine ve müşteki Marzıeh Abdolalıpour 'e tebliği mümkün olmayışı karşısında;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İlanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Hırsızlık suçu yönünden, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde hükmü veren Dairemize bir gerekçeli dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla gerekçeli dilekçe gönderilmek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR. 18.05.2026

