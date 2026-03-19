T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/242 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/242 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, SAMANDIRA Mahalle/Köy, 7621 Ada, 10 Parsel,Kıymet takdirine konu; Samandıra Mahallesi 6721 ada, 10 numaralı parsel; İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Osmangazi Mahallesi, Kumral Sokak 22, Kral Sokak 46 kapı numaralı adreste, bulunmaktadır. Söz konusu parsel geometrik olarak düzgün beşgen şeklinde, topoğrafik olarak 963-5 meyilli vaziyettedir. Halen boş vaziyettedir. Çevresi konut amaçlı binalarla çevrili olup, gelişmekte olan bir bölgededir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 4.597.800,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 459.780,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Sancaktepe Belediye Başkanlığı İmar

ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.05.2022 tarih 56666 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi,

Samandıra (Osmangazi) Mahallesi 7621 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 15.02.2010 tasdik tarihli, Sancaktepe Uygulama İmar PlanındaTaks:0,40, Kaks:1,00 4 kat yapılanma koşullarında Konut Alanında kalmaktadır.

KDV Oranı :%10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:20

10/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02428004