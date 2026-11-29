Örnek No:55*

2026/122 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/122 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

İstanbul İl, Ümraniye İlçe, ÇAKMAK Mahalle/Köy, 667 Ada, 8 Parsel, "Davaya konu 667 ada 8 parsel, 223,00 m² yüzölçümüne sahiptir. Niteliği ARSA olarak tescillidir. Keşif tarihi (11.05.2026)itibarıyla, dava konusu taşınmazın üzerinde inşai bir faaliyet ya da yapılaşmaya engel teşkil edecek herhangi bir muhdesat (yapı/tesis) bulunmadığı, taşınmazın fiilen boş arsa niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Davaya konu parsel Harman Sokağı'na cephelidir; diğer yönlerden ise komşu parsellerle çevrilidir. Ümraniye ilçesi sınırlarında yer alan parsel, bölgedeki sosyal donatılardan faydalanabilecek konumdadır. Bölgenin altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Az eğimli bir topografik yapıya sahip olan parsel, geometrik olarak amorf biçiminde bir şekle sahiptir" Ancak taşınmaz park alanında kalması sebebiyle herhangi bir yapılaşma izni bulunmamaktadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir (Tapu Kaydında Bulunan "Haciz kamu alacağı için " ibareli haciz şerhi Ümraniye Belediyesine ait olup haczi devam etmektedir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 5.500.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 550.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2026/122 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan; Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12.07.2017 tarih ve 60269154.754-(1998/5403)-15168-2880053 sayılı imar durumuna istinaden; Ümraniye ilçesi, Çakmak Mahallesi, 25 pafta, 667 ada, 8 parsel sayılı taşınmazların "1/1000 ölçekli, 13.02.1998-15.03.1999-17.04.2012-18.11.2012-15.05.2015-16.02.2016 T.T'li Ümraniye; Revizyon Uygulama İmar Planına göre; kısmen PARK ALANINDA ve kısmen de YOLDA kaldığı” anlaşılmıştır. Ayrıca Ümraniye belediyesi resmi internet sitesinden alınan imar durumuna istinaden üstte verilen imarın halen geçerli olduğu, plan tarihinin 22.11.2025 olduğu anlaşılmıştır.

Adresi: Armağanevler Mahallesi ,Harman Sokak No: 91 Ümraniye / İSTANBULY

üzölçümü : 223,00 m2 ( Tapu Kaydında Belirltilen)

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 11:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 11:46

20/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02606862