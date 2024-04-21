T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/295 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/295 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, RASİMPAŞA Mahalle/Köy, 257 Ada, 25 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Söz konusu dairenin bulunduğu apartan yaklaşık 55 yıl önce betonarme karkas sistemde bodrum kat+zemin kat+3 normal kat olmak üzere 5 kat olarak inşa edilmiştir. Dairenin dış giriş kaısı ahşap kapı olup, iç mekan; antre, hol, banyo-tuvalet, mutfak, 2 oda, salon ve 2 balkon olmak üzere 2+1 planında yaklaşık 85 m2 brüt, 75 m2 net alana sahip dairenin, antre hol, banyo-tuvalet ve mutfak tabanları ile banyı tuvaletin duvarları seramik kaplıdır. oda zeminleri mineflo (muşamba) kaplı, oda duvarları sıva üzeri plastik boya, iç kapılar ahşap kapı, pencere doğramaları pvc, çift ısıcam, banyoda; duşakabin, klozet ve lavabo bulunmaktadır. mutfak tezgahı üzeri suntalam, altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolaplar bulunmaktadır. ısınması doğalgaz kombi sistemledir. su ve elektriği çalışır vaziyettedir. dairenin bulunduğu apartman ve daire normal işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. daire içi bakımsız vaziyette olup, onarıma muhtaç durumdadır. daire keşif esnasında kapalı olduğundan dairenin içerisine girilememiş olup, emsal olarak aynı kattaki 11 numaralı daire gezilip görülmüş, dairenin iç durumu hakkındaki bilgileri bu daire sakininden edinilmiştir.

Adresi : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, Rasimpaşa Mah., Nüshetefendi Sok., No:41 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 75 m2

Arsa Payı : 10/160

İmar Durumu : 25 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, rasimpaşa koruma imar planında; H:15,50 m, bitişik nizam ticaret+konut alanında kalmakta iken, söz konusu parseli de kapsayan alanda 21.04.2017 tarihli 1/5000 ölçekli Rasimpaşa kentsel sit alanına ilişkin koruma amaçlı nazı imar planı onaylanmış olup, bu plan kararları doğrultusunda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar onanmadan uygulama yapılamaz. Rasimpaşa kentsel sit alanında 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı onaylanıncaya kadar koruma bölge kurulunun06/10/2017 tarih ve 4876 sayılı ile 13/10/2023 tarih ve 11411 sayılı kararlarında belirlenen geçiş dönemi yapılanma şartları geçerlidir. Tescilli eski eser parseli komşuluğu nedeniyle uygulama aşamasında koruma bölge kurulu görüşü alınacaktır. Kadıköy-kartal metro hattı nedeniyle uygulama aşamasında İBB Raylı Sistemler görüşü alınacaktır.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 10:05

19/04/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02020566