T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/24 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, ÇENGELKÖY Mahalle/Köy, 879 Ada, 15 Parsel, 1.159,00 m2 yüz ölçümlü bahçeli kargir ev nitelikli taşınmazın tamamı. Yola cephesi bulunmamakla birlikte satışa konu taşınmaz Defterdaroğlu Sokaktan giriş ile taşınmazın güney komşuluğunda yer alan 14 parsel üzerindeki 5 ve 7 dış kapı numaralı yapılar arasında boş halde olan ve açık otopark alanı olarak kullanılan kısım üzerinden geçilerek ulaşılabilmektedir. Dış kapı numarası 11 olan 1.159,00 m2 yüz ölçümlü parsel üzerinde konumlanmış bulunan III.sınıf (A) grubu tarzında betonarme karkas halinde 85,31 m2 taban alanlı, toplam 170 m2 inşaat alanlı zemin kat +1 normal katlı yapı bulunmaktadır. Binanın dışında ve ortasında bulunan merdivenler ile üst katına ulaşılmaktadır. keşif anında kaşınmaz kapalı olması nedeniyle muhdesatın iç özellikleri görülememiştir. Yapının dış cephesi boyalı, çatısının kiremit kaplı olduğu ve çanak anteninin bulunduğu gözlemlenmiştir. Parselin bahçe olarak kullanılan kısmında ise muhtelif meyve vb ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge;ağırlıklı konut alanı şeklinde teşekkül etmekle birlikte, küçük ölçekli ticari işletmeler bulunmaktadır. Yakın çevresinde sosyal donatı mevcuttur.



Adresi : Çengelköy Mah., Degterdaroğlu Sok., No:11 Üsküdar / İSTANBUL



Yüzölçümü : 1.159 m2



İmar Durumu :Satışa konu taşınmaz Boğaziçi Öngörünüm alanında yer aldığı, 22/07/1984 t.t.'li1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi uygulama imar planında konut alanında kaldığı, 2960 sayılı yasanın geçici 4. Maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulandığı bildirilmiştir.



Kıymeti : 16.757.760,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 10:05

31/07/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01870812