T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/1087 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1087 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :



Tapu Kaydı: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi, 5021 Ada, 20 Parsel, 1.358,22 m2 ana taşınmaz yüzölçümlü A ve B Bloklu 7'şer Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası nitelikli ana taşınmaz içinde, B Blokta, Zemin Katta, 23 nolu bağımsız bölümde kayıtlı İş Yeri nitelikli taşınmazın borçlu adına kayıtlı 1/1 (tam) hissesi.



Ana Taşınmaz Özellikleri (Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi, 5021 Ada, 20 Parsel): Taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde 2 adet blok bulunmakta olup dükkanların yer aldığı B blok parselin kuzeyinde yer almaktadır. B blok Yol altı 1 kat ve yol üstü 6 katlı, 24 bağımsız bölüm (22 mesken, 2 dükkan) içermekte olup, 2053,13 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgeler ve yerindeki tespitlerden tespit edilmiştir. Mahalinde bina katı projesi ile uyumludur. Konu taşınmazın içinde bulunduğu yapı tamamlanmış durumdadır. Onaylı mimari projesinde, B blok, 1. Bodrum katta ortak alanlar; zemin katta bina girişi, 2 adet dükkan, 2 adet mesken, normal katlarda ise meskenler yer almaktadır. Binada katlar arası ulaşımı sağlayan asansör bulunmaktadır. Bahçede peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Ana taşınmaz, 1.358,22 m2 yüzölçümlü A ve B Bloklu 7'şer Katlı Betonarme Apartman ve Arsası niteliklidir.



Bağımsız Bölüm Özellikleri (B Blok, Zemin Kat, 23 Nolu Bağımsız Bölüm): Taşınmaz binanın zemin katında bulunmakta olup binaya karşıdan bakıldığında sol tarafta yer almaktadır. Taşınmazın vitrini doğu cepheli olup yaklaşık 8,50 metre uzunluğundadır. Projesine göre yasal toplam net kullanım alanı yaklaşık 52 m2 olarak tespit edilmiştir. Projesinde iş yeri, wc, kat bahçesi hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısında elektrikli kepenk vardır ve vitrini camekanlıdır. Bulunduğu sokakta ticari yoğunluğun düşük olduğu gözlemlenmiştir. Dükkan halihazırda boş vaziyettedir. Bağımsız bölüme ait lüks olarak nitelenebilecek bir özellik tespit edilememiştir. 1.358,22 m2 yüzölçümü, 947168/45092904 arsa payı.



Adresi: Esenyalı Mahallesi, Yıldırım Sokak, No: 37BA (Uavt: 3908204880) Pendik / İSTANBUL



İmar Durumu: Parsel 17.01.2015 onay tarihli1/1000 ölçekli Fatih ve Ahmet Yesevi Mahalleleri Uygulama İmar Planında TAKS:0.40 KAKS:1.75 maksh:30,50m (Mania Planı kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılaşma koşullu "K1" rumuzlu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller 31/05/2012 tarihli 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında rezerv yapı alanı veya riskli alan olarak belirlenen sınırlar içerisinde kalmamaktadır.



Kıymeti : 800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 11:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :



Tapu Kaydı:İstanbul İli, Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi, 5021 Ada, 20 Parsel, 1.358,22 m2 ana taşınmaz yüzölçümlü, A ve B Bloklu 7'şer Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası nitelikli ana taşınmaz içinde, B Blok, Zemin Katta, 24 nolu bağımsız bölümde kayıtlı işyeri nitelikli taşınmazın borçlu adına kayıtlı 1/1 (tam) hissesi.



Ana Taşınmaz Özellikleri (Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi, 5021 Ada, 20 Parsel): Taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde 2 adet blok bulunmakta olup dükkanların yer aldığı B blok parselin kuzeyinde yer almaktadır. B blok Yol altı 1 kat ve yol üstü 6 katlı, 24 bağımsız bölüm (22 mesken, 2 dükkan) içermekte olup, 2053,13 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgeler ve yerindeki tespitlerden tespit edilmiştir. Mahalinde bina katı projesi ile uyumludur. Konu taşınmazın içinde bulunduğu yapı tamamlanmış durumdadır. Onaylı mimari projesinde, B blok, 1. Bodrum katta ortak alanlar; zemin katta bina girişi, 2 adet dükkan, 2 adet mesken, normal katlarda ise meskenler yer almaktadır. Binada katlar arası ulaşımı sağlayan asansör bulunmaktadır. Bahçede peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Ana taşınmaz, 1.358,22 m2 yüzölçümlü A ve B Bloklu 7'şer Katlı Betonarme Apartman ve Arsası niteliklidir.



Bağımsız Bölüm Özellikleri (B Blok, Zemin Kat, 24 Nolu Bağımsız Bölüm): Taşınmaz binanın zemin katında bulunmakta olup binaya karşıdan bakıldığında sağ tarafta yer almaktadır. Taşınmazın vitrini doğu cepheli olup yaklaşık 8,50 metre uzunluğundadır. Projesine göre yasal toplam net kullanım alanı yaklaşık 52 m2 olarak tespit edilmiştir. Projesinde iş yeri, wc, kat bahçesi hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısında elektrikli kepenk vardır ve vitrini camekanlıdır. Bulunduğu sokakta ticari yoğunluğun düşük olduğu gözlemlenmiştir. Dükkan halihazırda boş vaziyettedir. Bağımsız bölüme ait lüks olarak nitelenebilecek bir özellik tespit edilememiştir. 1.358,22 m2 yüzölçümü, 947168/45092904 arsa payı.



Adresi : Esenyalı Mahallesi, Yıldırım Sokak, No: 37BB (Uavt: 3385022797) Pendik / İSTANBUL



İmar Durumu: Parsel 17.01.2015 onay tarihli 1/1000 ölçekli Fatih ve Ahmet Yesevi Mahalleleri Uygulama İmar Planında TAKS:0.40 KAKS:1.75 maksh: 30,50m (Mania Planı kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılaşma koşullu "K1" rumuzlu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller 31/05/2012 tarihli 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında rezerv yapı alanı veya riskli alan olarak belirlenen sınırlar içerisinde kalmamaktadır.



Kıymeti : 800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 11:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :



Tapu Kaydı: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi, 4215 Parsel, 375,38 m2 ana taşınmaz yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz içinde, 20/136 arsa paylı, Zemin+Asma Kat, 9 nolu bağımsız bölümdeki Asma Katlı İşyeri vasıflı taşınmazın borçlu adına kayıtlı 1/1 (tam) hissesi.



Ana Taşınmaz Özellikleri (Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi, 4215 Parsel): Taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde 1 adet bina bulunmaktadır. Bina, Yol altı 1 kat ve yol üstü 5 katlı, 10 bağımsız bölüm (8 mesken, 2 dükkan) içermekte olup, 1047,62 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgeler ve yerindeki tespitlerden tespit edilmiştir. Mahalinde bina katı projesi ile uyumludur. Konu taşınmazın içinde bulunduğu yapı tamamlanmış durumdadır. Onaylı mimari projesinde bina 1. Bodrum katta otopark; zemin katta 2 adet asma katlı dükkan, asma katta dükkanlara ait bölümler, normal katlarda 2şer adet mesken yer almaktadır. Bina girişi 1. normal kattan Metin Sokak cephesindendir. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana taşınmaz, 375,38 m2 yüzölçümlü Arsa niteliklidir.



Bağımsız Bölüm Özellikleri (Zemin+Asma Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölüm): Taşınmaz binanın zemin katında bulunmakta olup binaya İnsaf Sokaktan bakıldığında sağ tarafta yer almaktadır. Taşınmazın vitrini doğu cepheli olup yaklaşık 6,00 metre uzunluğundadır. Projesine göre zemin katta net kullanım alanı yaklaşık 53 m2, asma katta net kullanım alanı yaklaşık 17 m2 olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın yasal toplam net kullanım alanı yaklaşık 70 m2 olarak hesaplanmıştır. Projesinde iş yeri, wc, kat bahçesi hacimlerinden oluşmaktadır. Vitrini camekanlıdır. Bulunduğu sokakta ticari yoğunluğun düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bağımsız bölüme ait lüks olarak nitelenebilecek bir özellik tespit edilememiştir. 375,38 m2 yüzölçümü, 20/136 arsa payı.



Adresi: Ahmet Yesevi Mahallesi, İnsaf Sokak, No: 22B (Uavt: 1108398312) Pendik / İSTANBUL



İmar Durumu: Parsel 17.01.2015 onay tarihli 1/1000 ölçekli Fatih ve Ahmet Yesevi Mahalleleri Uygulama İmar Planında TAKS:0.40 KAKS:1.50 maksh:30,50 m (Mania Planı kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılaşma koşullu "K1" rumuzlu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller 31/05/2012 tarihli 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında rezerv yapı alanı veya riskli alan olarak belirlenen sınırlar içerisinde kalmamaktadır.



Kıymeti : 700.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 12:00

04/08/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01875129